Wim Jonk: ‘Ik dacht: daar gaan we’

Terwijl er bij FC Utrecht na afloop bedrukte gezichten waren en de frustratie doorklonk in de reacties, daar verscheen bij FC Volendam-trainer Wim Jonk en aanvoerder Carel Eiting een kleine glimlach op het gezicht. Utrecht was meerdere keren in de overtuiging dat het een neerwaartse spiraal op eigen veld had doorbroken, juichte drie keer, maar VAR-beelden zorgden voor een nieuwe deceptie (0-0). En de beslissingen naar aanleiding van die beelden werden betwist. ,,Er gebeurde van alles. Ik ben blij dat de beelden tot ingrijpen leidde”, zei Eiting naderhand. ,,Bij dat laatste moment dacht ik wel: daar gaan we. Bleek het hinderlijk buitenspel”, keek Jonk terug. Door Eddy Veerman

Scheidsrechter geeft voor de tweede keer aan dat hij naar de zijlijn moet om VAR-beelden te gaan bekijken en keurt even later voor de tweede keer een Utrecht-doelpunt af. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Elk punt telt voor FC Volendam. Met nog zeven duels te gaan bleek dat de onderste twee ploegen, FC Groningen en Cambuur, verloren en van de concurrenten pakten Emmen (drie) en Excelsior (één) punten. Met een uitwedstrijd tegen Heerenveen en thuisduel tegen PSV voor de boeg, was het gelijkspel in de Domstad zeer welkom. Eiting: ,,In de eerste helft waren we vaak te passief bij het druk zetten op de bal, in de tweede helft deden we dat beter. Hoewel zij toen meer gevaarlijke momenten hadden.” De captain merkte ook dat Volendam bij het uitverdedigen regelmatig slordig was. ,,Dat hebben we vaker – ook in thuiswedstrijden – en dat is iets wat beter moet. Hier lag wel een ontzettend moeilijk bespeelbaar veld, maar daar hadden we allebei problemen mee. Je merkte soms dat je al weg wilde draaien maar dan moest je eerst nog meer dan normaal bezig zijn met de bal.”

De aan zijn knie geopereerde trainer Wim Jonk erkende dat zijn ploeg wat meer verdedigende aandacht gaf aan Utrechts rechterkant, met de opkomende back Sean Klaiber en revelatie Taylor Booth, alsmede Jens Toornstra. ,,Je zoekt daarbij naar de momenten dat je druk op Utrecht geeft. We lieten Nick Viergever als linker centrale man opbouwen, maar die kreeg soms iets te veel ruimte. Soms kwamen we ook wat laat bij situaties, daardoor kon soms wel de bal door de as worden gespeeld. Zo kwam Douvikas ook een keer vrij voor Filip Stankovic, die een hele goede redding had. Het gaat er telkens om dat je sneller iets signaleert, daarop anticipeert en ook met elkaar communiceert. Daarnaast waren de keuzes aan de bal soms niet goed. Leverden we ballen zomaar in. In de tweede helft oogde dat beter. En toen kwamen we ook een paar keer dreigend door. Henk Veerman ging er een keer vandoor en ik vond dat die goedkoop werd afgefloten vanwege een overtreding.”

,,We wisten dat Utrecht ook moest en er ruimtes zouden komen. Zonde dat je zelf bij de kansjes niet de trekker overhaalt. Dan misten we net de goede bezetting voor het doel. Bij Utrecht werd het God zegene de greep en dan kan een bal verkeerd vallen. Er waren ook bijna tien minuten extra tijd. Dan moet je proberen aan de bal de juiste keuzes te blijven maken. Gelukkig haalde Robert Mühren nog de bal van de lijn. Dit is een belangrijk punt. Je voelde weer in deze wedstrijd ‘Volendam kan een goal maken in een uitwedstrijd’. Dat is goed in de wetenschap dat we komend weekeinde naar Heerenveen gaan.”