Wim Jonk: 'Spelers mogen trots zijn op zichzelf'

Hij verscheen na afloop met wat zwachtels om zijn ontblote benen, waarop, onlangs de aanwezigheid van beschermers, allerlei plekken zaten. ,,Ze pakten me keihard aan”, zei Gaetano Oristanio na afloop van FC Volendam-PSV. De Italiaanse huurling van Inter Milaan werd terecht Man van de Wedstrijd, maar baalde dat hij niet scoorde. ,,Assists zijn ook belangrijk, maar ik had moeten scoren. Volgende keer moet ik kalmer blijven voor de goal. Vrijdag scoor ik, tegen Cambuur.” Door Eddy Veerman

Gaetano Oristanio en de Volendammer van PSV, Joey Veerman, in duel om de bal. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Het was in meerdere wedstrijden zijn lot: Oristanio toont wekelijks zijn enorme (groeiende) potentie, maar kan de negentig minuten niet volmaken, vanwege de hoeveelheid energie die hij in zijn explosieve acties stopt. ,,En het zit inderdaad in mijn spel opgesloten dat ik het risico loop om te worden geraakt.” Zo was het Volendam-publiek verbaast dat hij werd gewisseld tijdens Heerenveen-thuis en -uit, maar dat gaf de Italiaan zelf aan. Ook tegen PSV gaf hij na een actie aan dat het beter was om uit voorzorg naar de kant te gaan.

,,Ik weet dat ik hier van kan herstellen. Als ik doorga, kan ik misschien een grote blessure oplopen.” In de tweede helft was hij drie keer dicht bij een doelpunt, waarvan het tweede moment een rush van excellente kwaliteit was. ,,Ik had heel veel snelheid, dus toen ik iets in mijn rug voelde, was ik uit balans.” Hij hoopte op een penalty, maar kreeg die niet. ,,Gaetano had daar misschien met z’n linker moeten uithalen, in plaats van kappen, ook al was er een kans op een blok”, keek Wim Jonk terug op die actie.

,,Bij de tweede kans probeerde ik het met rechts”, zei de speler zelf. ,,Jammer dat ik niet scoorde, maar ik ben blij dat we zo goed hebben gespeeld, ook dat we zo compact bleven spelen. Als we zo spelen, kunnen wij in de eredivisie blijven. Nu misten we het geluk, maar deden we wel het goede gevoel op. Dat nemen we mee naar vrijdag, dan moeten we álles geven tegen Cambuur, samen met de fans, die in deze wedstrijd ook weer zó met ons meeleefden. Dat is een beetje het geheim van FC Volendam.”

,,De sfeer was top”, zei ook Damon Mirani. ,,Het is kloten, dat je geen punt pakt, want die hadden we zeker verdiend.” De verdediger viel vorige week tegen Heerenveen sterk in en trok die lijn tegen PSV door. ,,In de eerste helft speelden we ook al goed, staan we een enkele keer niet goed en dan maken zij meteen een goal. Het gaat om momenten in dit soort wedstrijden. In de tweede helft stonden we verdedigend heel goed, ook toen we nóg aanvallender gingen spelen. Dan ontkom je er niet aan dat PSV een keer gevaarlijk uitbreekt, maar wij hebben ook flink wat kansen gekregen. Echt zonde dat je hier geen punt pakt.”

,,In deze wedstrijd begonnen we wél met overtuiging aan de wedstrijd, in tegenstelling tot het begin tegen Heerenveen”, zag Wim Jonk. ,,Alleen haalt PSV wel de trekker over in de eerste helft en belonen zij zichzelf in die fase wel. Dat is zuur. Maar we wisten dat PSV kwetsbaar blijft, als je er maar in blijft geloven dat de kansen komen en je een keer scoort. Het is weer zuur dat je geen punt overhoudt, maar de spelers kunnen trots zijn op zichzelf”, aldus Jonk, die in de slotfase Robert Mühren, terugkomend van een blessure zou hij enkele minuten kunnen spelen, niet als extra spits inzette. ,,Om ‘God zegene de greep’ te spelen wilde ik dat met twee centrale verdedigers voorin doen, vanwege hun kopkracht. Op dat moment ging ik er vanuit dat Gaetano zou blijven staan.”