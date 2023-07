Algemeen

Winnaars ‘Best of 7’ bekendgemaakt in overvolle PX Alweer voor het vijfde jaar is door Marleen Kras en Marcel van Meel, cameraman van de LOVE, het programma “Best of 7” gemaakt. De LOVE was wederom bereid om dit project met de Volendamse basisscholen vorm te geven en een programma te maken in het kader van media en educatie. Vrijdagmiddag 7 juli verzamelden zo ‘n 260 leerlingen van de groepen 7 van het katholiek basisonderwijs in Volendam zich bij de PX voor de opnamen van het televisieprogramma ‘Best of 7’ 2023, een gezamenlijke productie van de SKOV en de LOVE. Negen filmpjes werden ingezonden en een uit drie personen bestaande jury t.w. Jannie Lewinski, Jaap Kwakman en Tamara Tol, beoordeelde, onafhankelijk van elkaar, de filmpjes. Zoals gewoonlijk was de presentatie in handen van Leendert Klein en na het tonen van de filmpjes, werd het oordeel van de jury bekend gemaakt. De eerste prijs ging dit jaar naar de Blokwhere en Liv en Joni kregen namens deze school een glazen trofee overhandigd.

De gemaakte opnames zijn vanaf zondag 16 juli om 12:00 uur te zien op LOVE TV. |Doorsturen

