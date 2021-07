Winnende straatnaam in Oosthuizen bleek favoriet van velen

De prijsvraag van de gemeente betreft het bedenken van een treffende straatnaam voor 28 nieuwe woningen in Oosthuizen bleek een schot in de roos. Uit de 61 inzendingen kwamen vier winnaars uit de bus. ,,Onze keuze is gevallen op de meest krachtige inzending”, aldus wethouder Wim Rijkenberg.

‘Kraaiennest’, zo luidt de winnende straatnaam voor de toekomstige straat in Oosthuizen. Op de plaats van voormalig basisschool ’t Kraaiennest zal binnenkort gestart worden met de bouw van 28 woningen. Door de aanleg van de starterswoningen wordt de ellenlange woningzoekendelijst weer ietsjes korter.

,,Onze keuze is op ‘Kraaiennest’ gevallen omdat het de meest krachtige optie was. De oude basisschool is een begrip in het Zeevangse, bijna iedereen in de regio heeft zijn of haar jeugd op die school doorgebracht. We vinden het een passende naam voor een prachtige wijk.”