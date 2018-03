Winterrommelmarkt in Dorpshuis “De Zwaan” in Hobrede

Twee keer per jaar vindt er in Dorpshuis “De Zwaan” in Hobrede een rommelmarkt plaats. Afgelopen zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur was de Winterrommelmarkt en deze werd goed bezocht. De organisatie was weer in vertrouwde handen bij (mede)beheerder Cees Knops. Ruim tien verkoopstands waren in het knusse dorpshuis opgesteld.

Bij deze kramen kon met terecht voor allerhande spullen. Van boeken tot serviezen, antiek tot speelgoed, glaswerk tot handwerkartikelen. Ook was er een kraam met bossen tulpen, om zo ondanks het koude weer, wat lentekleur in de huiskamer te creëren. Bij de bar kon men terecht voor koffie met lekkere appelgebak. Drie uur lang duurde deze winterrommelmarkt en veel bewoners van Hobrede en uit de omgeving kwamen even een kijkje nemen in “De Zwaan”, waar het gezellig vertoeven was op deze winterse zondagmorgen. Volgens de planning is de volgende rommelmarkt in het dorpshuis in november.