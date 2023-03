Algemeen

Winterse taferelen tijdens het jaarlijkse Zorgcirkel feest Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse personeelsfeest van de Zorgcirkel plaats in De Jozef. Alle zorgmedewerkers uit regio Edam-Volendam-Oosthuizen-Monnickendam waren genodigd op dit winterse feest. Door: Michelle Tuyp In de voorafgaande jaren heeft het feest verschillende thema's gehad zoals foute kerst en glitter. Dit jaar was het thema winter en werd iedereen gevraagd om iets aan te trekken wat zou bijdragen aan het winterse sfeertje. De Jozef was omgetoverd tot een compleet winterwonderland met ijspegels aan het plafond, ijsberen en sneeuwpoppen op het podium. Het zorgpersoneel liep rond in skikleding, tiara's met sneeuwvlokken en daarnaast waren er ook een paar enthousiaste dames verkleed als pinguins. Om de avond af te trappen betuigde regiodirecteur Gina Sombroek haar dank aan alle zorgmedewerkers voor hun keiharde inzet en flexibilieit. Hierna konden de 260 aanwezige medewerkers de hele avond genieten van een rijkelijk gevarieerde muziekset van DJ Niels Sier en later ook een optreden van Wolfgang Schwalbe die de hele zaal op stelten wist te zetten. Met een afsluitende bingo waarmee het zorgpersoneel leuke prijzen kon winnen, was de avond een groot succes. |Doorsturen

