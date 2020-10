Partner content

Woningmarktcijfers positiever dan verwacht

De woningmarkt heeft zich beter ontwikkeld dan verwacht. Volgens de Woningmarktmonitor van oktober 2020, die donderdag werd gepresenteerd door Het Economisch Bureau van ABN AMRO, blijft het aantal woningverkopen toenemen en stijgt ook de huizenprijs nog steeds. De economen schrijven deze stijging voornamelijk toe aan de daling van de hypotheekrente.

Meer vraag naar leningen met een lange rentevastlooptijd

De hypotheekrente is de afgelopen jaren flink gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat een koophuis voor de gemiddelde Nederlander beter betaalbaar werd. Sinds december 2019 daalde de actuele hypotheekrente op leningen met een rentevastlooptijd van 10 jaar met 60 basispunten, waardoor deze uitkwam op 2 procent. Geld lenen werd hierdoor goedkoper dan de jaren daarvoor, wat resulteerde in een stijgende vraag naar leningen met een lange rentevastlooptijd.

De rentedaling zorgde niet alleen voor een stijgende vraag naar hypotheken met een lange rentevastlooptijd, maar ook voor meer oversluitingen. In april, mei en juni sloot 40% van de totale hypotheekproductie zijn hypotheek over. De belangstelling om de hypotheek over te sluiten werd extra gevoed door het vooruitzicht dat de rente zou kunnen stijgen. Nu deze verwachting is bijgesteld, neemt het enthousiasme af. Het aantal hypotheekaanvragen over juli en augustus wijzen op een matiging van de vraag van oversluiters.

Prijsstijging door krapte en overbieden

De huizenprijzen stegen in augustus van dit jaar met liefst 8,2 procent, waardoor de prijsstijging het hoogste niveau behaalde in het afgelopen anderhalf jaar. De krapte op de speelt hier een belangrijke rol in. Er staan weinig woningen te koop en bovendien worden de huizen die te koop staan, snel verkocht. Huizen die in het tweede kwartaal van dit jaar te koop stonden, werden volgens makelaarsvereniging NVM gemiddeld na 28 dagen verkocht en dat was een record.

Als gevolg van de grote vraag en de krapte werd de huizenprijs opgestuwd. In de krappe markt is overbieden nog steeds eerder regel dan uitzondering. Door te bieden boven de vraagprijs, stijgt het prijspeil. Hierdoor ligt de gemiddelde koopsom inmiddels een stuk hoger dan gebruikelijk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd er in augustus van dit jaar gemiddeld 336.000 euro voor een koopwoning betaald. In vergelijking met een jaar eerder is dit een stijging van 6,4 procent.

Woningmarkt koelt langzaam af

In tegenstelling tot de verwachtingen laat het afkoelen van de woningmarkt nog even op zich wachten. Philip Bokeloh, econoom van Het Economisch Bureau van ABN AMRO, laat weten dat – hoewel het aantal woningaankopen momenteel nog stijgt – zij er rekening mee houden dat ze dit jaar stabiliseren. Eerder gingen Het Economisch Bureau nog uit van een afname van 5%. Bokeloh: “De verwachting voor het aantal transacties in 2021 blijft onveranderd -10%. De stijging van de huizenprijzen zal dit jaar in de buurt liggen van 7% en volgend jaar stabiliseren, ten opzichte van de respectievelijk 6% en -2% die we in juli nog hadden voorspeld."