Woningtekort in Randstad blijft een probleem

Er lijkt nog geen einde te komen aan de spanning op de woningmarkt. Het wordt steeds moeilijker om aan een betaalbare koopwoning te komen. Met name in de Randstad is dit een groot probleem. De torenhoge woningprijzen in de grote steden zorgen ervoor dat ook in de omliggende gebieden de prijzen flink worden opgedreven. Zo ligt in de gemeente Edam-Volendam bijvoorbeeld de gemiddelde prijs voor een koopwoning ruim een halve ton boven het landelijk gemiddelde. Dit valt direct te herleiden tot de absurd hoge prijzen waarvoor in Amsterdam koopwoningen worden verhandeld.

Kopers wijken uit naar de regio

Je zult maar een baan in onze hoofdstad hebben gevonden en er vervolgens ook willen gaan wonen. Dan mag je meteen de hoofdprijs neertellen voor een relatief eenvoudig optrekje. De schaarste in het aanbod zorgt voor woekerprijzen. Logisch dus dat huizenkopers iets verderop gaan kijken. Ze komen dan bijvoorbeeld in een kleinere gemeente als Edam-Volendam terecht. Maar naarmate de vraag hier ook stijgt, gaan de prijzen dus mee omhoog. Het aanbod stijgt immers niet mee, waardoor dezelfde schaarste ontstaat. Deze trend zien we niet alleen in deze regio, maar rond vrijwel alle grote steden. Uitzonderingen zijn Middelburg, Maastricht en Dordrecht. In en rond die steden zal naar verwachting over ongeveer tien jaar geen sprake meer zijn van woningnood.



75.000 woningen per jaar erbij

De overheid wil elk jaar 75.000 nieuwe woningen laten bouwen. De vraag is echter of dat lukt, vanwege de krimp in het aantal afgegeven bouwvergunningen. Voordat potentiële kopers zich dus kunnen focussen op zaken als verhuismaterialen kopen, duurt nog wel even. Is het eenmaal gelukt om een nieuwe woning te vinden en de koopovereenkomst is getekend, dan kan het grote regelen beginnen en kunnen de verhuisdozen gehaald worden. Bij een verhuizing komt immers heel wat kijken. Het regelen van alle nutsvoorzieningen en abonnementen, het bepalen van de interieurstijl en specifiek het inrichten van de badkamer en keuken vragen de nodige aandacht. Maar omdat de vraagprijs van woningen zo hoog is, blijft er vaak niet eens voldoende budget over voor een nieuwe keuken.



In het grootste deel van de Randstad zal het tekort aan woningen over tien jaar niet opgelost zijn. Verwacht wordt dat dit tekort in deze regio dan nog altijd minstens twee tot vier procent bedraagt.