XXL-Kermiskleurplaten groot succes

Sinds vorige week zijn ze verkrijgbaar bij de Nivo; De gigantische XXL-kleurplaten van de Volendammer Kermis. Jong en oud kunnen hun lol op met kleuren, knutselen en lekker creatief bezig zijn. De kleurplaat heeft een formaat van maar liefst 120 x 80 centimeter.

Rol de tekening uit op de eettafel of op de grond en versier samen met je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, broertjes of zusjes de mooiste tekening. Kom alvast in de kermissfeer en maak er een kleurrijk feestje van!

Het is super leuk om de kleurplaat bijvoorbeeld met wasco en glitterstiften in te kleuren, maar we hoorden ook dat waterverf uiterst geschikt is. Wees dus lekker creatief! Is je tekening klaar? Dan kan hij mooi in het raam of op je slaapkamer. We zien je snel bij de Nivo! Voor € 9,50 zijn de kinderen wel even zoet…