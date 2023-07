Zandberg

Kinderen houden nog altijd van spelen met zand.

In tijden van iPads en andere spelcomputers is de aantrekkingskracht van een berg zand nog onverminderd groot. Vorige week werd voor een woning in de Gerardusstraat een flinke berg zand gestort om te verwerken in een woning aldaar. Eerst was het de grote vrachtwagen van Jonk Sierbestrating die de aandacht trok bij de kleine kinderen.

Later was het een komen en gaan van spelende jeugd, die maar al te graag even de handen in de enorme berg zand stoken. Op de foto staan Anouk Schilder, Lynn Karregat en Sara Tol, die tussen het spelen door even de tijd namen voor een foto. Of de zomerse kleding van de dames helemaal schoon is gebleven na het spelen weten we niet. Maar plezier hadden ze in ieder geval wel.