Zaterdag 1 laat punten liggen tegen koploper DOVO

Volendam speelde in de eerste helft een matte partij en daardoor was DOVO de betere ploeg. Dit veldoverwicht leidde echter niet tot kansen, tot de scheidsrechter een hoofdrol opeiste. Een schijnbaar licht duwtje werd bestraft met een penalty.

Niet veel later was er wéér een cruciaal moment waarbij een strafschop werd gegeven. Volendam keek daardoor tegen een 0-2 achterstand aan en in de tweede helft werd er een schepje bovenop gedaan.

DOVO werd achteruit gedwongen, maar ook Volendam had een makkelijk gegeven penalty nodig om weer in de wedstrijd te komen. De sterk spelende keeper van DOVO voorkwam meerdere doelpunten van Volendam en een counter leidde zelfs nog tot de uiteindelijk 1-3 nederlaag.