Zaterdag 1 pakt winst na slap begin

Volendam begon goed aan de wedstrijd maar werd af en toe gevaarlijk uitgecounterd. Twee maal slordig balverlies betekende een 0-2 achterstand en vanaf dat moment ging Volendam beter voetballen en was DEM achterin ook niet scherp genoeg. Jim Beers en ook Joey Tol konden beiden met een kopgoal de ruststand op 2-2 bepalen.

Na de thee is het Volendam dat de wedstrijd beheerst en vooral Azzedine Sout is niet te stoppen. Eerst stelt hij Nick Runderkamp in staat om met een fraaie kopbal (de 3e van de wedstrijd!) voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong te komen. Even later glipt hij weer door de verdediging maar de bal belandt op de paal.

Na een kwartier spelen lukt het dan eindelijk wel: Azzedine passeert weer een aantal verdedigers en nu is het wel raak. Met nog een half uur op de klok kan het echter nog alle kanten op al krijgt Volendam wel heel veel kansen om het definitief af te maken. Het blijft echter bij een mooie 4-2 overwinning en zo is er weer een beetje lucht in het team van Berry Smit.