Zestig jaar Albert en Neel

Albert en Neel Meijer-Kroon hebben allebei de heuglijke leeftijd bereikt van 86 en zijn zestig jaar getrouwd. Intussen hebben reumaklachten en een pacemaker al hun intrede gedaan, maar het tweetal blijft in beweging.

,,Albert mocht eerst niet bij ons thuis komen, want hij was niet katholiek.” Al snel ging hij in de katholieke leer. Neel: ,,Ik was zelf nog nooit van Volendam af geweest, maar toen ik daar kwam, bij het gezin van Albert, dat was zo’n mooi gezin, warm en gezellig.”

Albert kwam uiteindelijk naar Volendam toe. ,,Het trok me gewoon”, zegt hij. Neel: ,,Uiteindelijk was ik blij dat we hier zijn gaan wonen en samen vier kinderen hebben gekregen. Richard, Ben, Alexander, Gert-Jan, Marja. We zijn nu zestig jaar getrouwd en nooit hadden we ruzie.”