Zijmuur WC Havenhof bekleed met Volendammer klederdracht

Een van de Volendammers die zich al een tijd bezighoudt met het behoud en het zichtbaar maken van karakteristieke Volendammer folklore en historie is Theo Burger.

Theo heeft eind vorig jaar nog bewerkstelligd dat in het park een plaquette werd geplaatst op het veld waar het voetbal in de vorige eeuw is begonnen. Op diverse plaatsen zijn op muren prachtige schilderingen aangebracht van Volendam in het verleden. Zijn laatste project is dat er vier verschillende wandfoto’s in klederdracht zijn aangebracht aan de zijmuur van het winkelcentrum Havenhof aan de Rokersgracht. De foto’s zijn voorzien van een QR-code. Deze QR brengt je naar de website van Volendammer klederdracht. Daar wordt op een prachtige manier kledingstukken en sieraden in goede en slechte tijden getoond, voorzien van foto’s en uitleg.

Om dit allemaal mogelijk te maken zijn er vele mensen en handjes nodig. Bij deze worden bedankt: Beatland Vastgoed, Jan Tuijp Fotografie, Winkelcentrum Havenhof, Westend Zonwering, Café ‘Lennons’, Stichting Klederdrachten Volendam, Toeristisch en Ondernemers Platform Edam-Volendam-Zeevang (TOP) en Grafische Goed.

Ben je in de buurt van het winkelcentrum, kijk even om de hoek, het is de moeite waard.