Zo heb je de mooiste tuin met onder andere vaste planten

Een mooie tuin die onderhoudsvriendelijk is, wie wil dat niet? Waar de een zijn hand er niet voor omdraait, vind de ander het vreselijk om ook maar iets aan de tuin te hoeven doen. Deze tips zijn voor degenen die precies in het midden zitten. Degenen die af en toe wroeten in de tuin niet erg vinden, maar die het niet zien zitten om er eindeloos mee bezig te zijn.

Tegels in de tuin

Als je af en toe in de tuin wilt wroeten, dan wil je vast en zeker ook af en toe in de tuin relaxen. Zorg dat je een gedeelte van de tuin hebt betegeld. Zo kun je hier een lekker terras van maken. En het is gelijk ruimte in de tuin die je verder niet hoeft aan te pakken. Je moet hooguit af en toe wat onkruid tussen de tegels vandaan plukken of groene aanslag verwijderen. Houd dit wel bij elk jaar, anders kan het nog eens een pittig klusje worden om alles weer bij te werken!

Het zitgedeelte

Tegenwoordig kun je een prachtig mooi zitgedeelte creëren. Er zijn enorm veel opties voor tuinmeubels bijgekomen de afgelopen jaren! Je kunt er zowat een tweede woonkamer van maken, die wel in de zon staat. Relaxte banken en chille stoelen horen tegenwoordig bij een tuin!

Vaste planten

Vaste planten zijn ideaal om te gebruiken in de tuin. Het zijn planten die meer dan een keer bloeien in hun leven, waardoor de tuin er elk jaar weer mooi uitziet! En jij hoeft dan niet elke keer nieuwe planten in de tuin te stoppen.

De schutting

Aan de schutting wordt vaak niet al te veel aandacht besteedt. Het is een manier om je tuin af te sluiten en daar blijft het bij. Maar je kunt er ook voor kiezen om deze helemaal bij de tuin te betrekken. Zorg voor een goeie kleur erop, hang er planten aan of kies er zelfs voor om planten zelf als schutting te gebruiken.

Zo zie je dat je met een aantal dingen een mooie tuin kunt creëren. Het is dan verder aan jou welke soort vaste planten je dan mooi vindt om te nemen! Ga je voor een bonte verzameling of hou je het liever maar bij één of een paar kleuren? Denk eraan dat een goede zuurtegraad van de grond van invloed is op hoe je planten groeien in de tuin. Zorg ervoor dat de bodem voldoende voedingsstoffen krijgt! Zo houd je je tuin het langst mooi.