Zo kun je een kerstpakket vullen met lokale producten

Een kerstpakket is een mooie kans om iets terug te doen voor je werknemers, relaties of klanten. Het ene bedrijf koopt een standaard pakket dat al helemaal is gevuld terwijl de ander er veel moeite in steekt om er iets persoonlijks van maken. Het zou in ieder geval leuk zijn als er iets van je bedrijf terugkomt in het pakket. Je hoeft natuurlijk niet een fysiek product van je bedrijf in het pakket te doen. Het kan ook anders. Stel je voor dat je een plaatselijke ondernemer bent dan is het misschien wel leuk om een pakket te geven met een aantal lokale producten erin. Ook voor de leveranciers van de producten is dit een kans om hun producten onder de aandacht te brengen. We geven je een aantal tips om je kerstpakket te vullen met lokale producten.

Zelf samenstellen

Wanneer je veel tijd en aandacht in de kerstpakket wilt steken is het een goed idee om het pakket zelf samen te stellen. Je kunt opzoeken welke ondernemers in de buurt producten voor in je kerstpakket maken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de kaasboer of een lokale bierbrouwer. Wees creatief en maak er een uniek pakket van. Misschien kun je de producten zelfs wel voor een lager bedrag krijgen als je er veel van koopt. Lokale ondernemers zullen het ontzettend leuk vinden als je hun producten in je kerstpakket wilt doen. Het lijkt misschien erg veel moeite maar dat valt best mee.

Streek pakket kopen

Niet iedereen heeft de tijd of zin om zelf een compleet pakket samen te stellen. Dat is ook helemaal niet erg. Er zijn meer dan genoeg pakket die al compleet zijn samengesteld. Je klanten of medewerkers vinden het hoe dan ook leuk om iets te krijgen. Wanneer je toch iets lokaals wilt doen kun je ook een pakket bestellen met streekproducten. Dit is toch net even iets leuker dan een standaard kerstpakket. Op het internet kun je meer dan genoeg leuke pakketten vinden.

Welke optie kies jij? Ga je zelf een compleet pakket samen stellen of heb je liever dat dit al voor je is gedaan? Een kerstpakket geven is in ieder geval erg leuk en het zal zeker gewaardeerd worden. Als bedrijf is het belangrijk om hier moeite voor te doen. Het zou vervelend zijn als je concurrenten een fantastisch pakket geven terwijl je zelf niks hebt voor je klanten.