Zo zorg je voor meer woonplezier

Wonen in de gemeente Edam-Volendam is op zich al een feest. Zeker ook omdat je hier kan wonen op de manier waar jij je goed bij voelt. Toch kan je van alles doen om het plezier alleen maar groter te maken. Vaak kan je met enkele kleine aanpassingen al heel veel bereiken.

Partnercontent

Vraag een lening aan bij Becam en je hebt direct het budget om ermee aan de slag te gaan. Het is leuk om eens te kijken wat er allemaal voor mogelijkheden liggen. Zo kan je direct zorgen dat het alleen maar fijner wordt.

Maak het duurzamer

De gemakkelijkste manier om je woonplezier te vergroten is door je woning duurzamer te maken. Dat doe je bijvoorbeeld door te zorgen voor goede isolatie. Daarmee breng je de stookkosten naar beneden. Tegelijkertijd maak je het een stuk behaaglijker in de woning. Dat komt doordat de warmte beter vastgehouden wordt. Let er daarbij wel ook op dat het belangrijk is dat je voor goede ventilatie zorgt. Isolatie en ventilatie moeten elkaar eigenlijk altijd in evenwicht houden. Alle reden om daar dus wat budget voor te lenen zodat je de woning veel fijner maakt om in te kunnen leven.

Pak de tuin goed aan

Het plezier zit hem natuurlijk vooral ook in de beleving. Daarom is het zeker ook de moeite waard om ook de tuin eens een keer goed aan te pakken. Een tuin vol tegels is misschien wel gemakkelijk, maar erg gezellig is het er ook niet. Je kunt dus beter op zoek gaan naar wat mooie en fleurige bloemen en planten. Daardoor maak je het niet alleen voor jezelf een stuk prettiger wonen. Het is ook voor de buurt een stuk leuker om hier de tijd door te brengen. Alle reden om je daar dus op te richten.

Maak de ruimte groter

Wil je wat meer woonruimte? Dan kan je met het geld dat je beschikbaar hebt natuurlijk ook van alles doen om je woning aan te pakken. Zo kan je bijvoorbeeld een stuk aan de woning laten bouwen. Een andere goede optie is om een dakkapel erop te zetten. Zo wordt je bovenruimte ineens een stuk groter. Het is altijd goed om te kijken hoe je meer kunt doen met de ruimte die je beschikbaar hebt. Je kunt zo op allerlei manieren genieten van de voordelen. Het is altijd fijn om de ruimte te hebben, dat geeft ook rust.

Werk al het onderhoud weg

Een huis fijn en bewoonbaar houden is ook een kwestie van goed onderhoud plegen. In dat opzicht is het ook aan te raden om alles gewoon in één keer goed aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het verven van de kozijnen of het bijwerken van het dak. Al dit soort zaken pak je in één keer aan om er zeker van te zijn dat je de komende jaren weer zonder zorg vooruit kan. Als er één kenmerk is van veel woonplezier, dan is het wel onbezorgdheid. Daar staat de gemeente ook om bekend. Dat maakt het aantrekkelijk.