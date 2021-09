Zoek jij een baan? Wij zoeken chauﬀeurs!!!

Zoek jij een baan? Wij zoeken chauffeurs!!!

Voor het Groepsvervoer regio Purmerend

12-24 uur per week

Niet iedereen kan zelfstandig reizen.

Wil je als chauffeur het verschil maken door een paar uur per dag deze doelgroep te vervoeren en wat bij te verdienen? Kom dan werken als ‘Chauffeur Groepsvervoer’ bij Connexxion.

Ben je al in het bezit van een chauffeurskaart?

Ontvang dan de welkomstpremie van € 500,-

Geen chauffeursdiploma? Geen nood, dan leiden wij jou hiervoor op!



Meer weten? Bel of 06 - 34082546

Of kijk op www.werkenbijtransdev.nl voor deze of andere vacatures bij Connexxion.



Klik HIER om de advertentie in hoge resolutie te bekijken.

https://static.nieuw-volendam.nl/uploads/e7/59/e7591fc01a184bde76a2ff377375e4e0.pdf