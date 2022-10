Zondag 6 november Body Results Vestingloop

Op zondag 6 november is er weer een nieuwe editie van de Vestingloop. Een prachtige wedstrijd met een parcours over de Baandervesting, de Kettingbrug en uiteraard de Vesting. Een klassieker binnen de gemeente waar iedere editie vele lopers aan meedoen. Iets minder groots en bekend dan de Kermisloop, maar daarom niet minder klassiekerwaardig.

De Vestingloop is verreweg de oudste hardloopklassieker van de gemeente. De eerste editie in 1954(!!) was de eerste officiële wedstrijd binnen de gemeentegrenzen. Inmiddels zijn we toe aan de 67e editie. We kunnen dus spreken van een échte hardloopklassieker. Een “Monument” om het in wielertermen uit te beelden. De eerste decennia was de afstand 5 kilometer. Vervolgens werd dit opgeschroefd naar 7,5km, 8km, 9,5km tot uiteindelijk in 1987 een 10 kilometer. En dat is het 35 jaar later in 2022 nog steeds. Behalve de 10 kilometer zijn er ook nog een 4,8 km, een 2,2 km en een 1 km wedstrijd. Voor alle niveaus en leeftijden wat wils dus.

In Body Results Volendam heeft Atletiekvereniging Edam voor meerdere jaren een sponsor gevonden voor de Vestingloop. Binnen Body Results liet men al doorschemeren dat zij vanuit de sportschool met een sterk team aan de start zullen komen. Met specifiek gerichte trainings- en voedingsschema’s verwacht Team Body Results hoge ogen te gooien. Dit belooft wat.

Woont u om en nabij de vesting, of wandelt of fietst u zondag 6 november toevallig over de Vesting. Kijk dan niet op van al het kanariegeel om je heen. Want uiteraard is de Vestingloop ook onderdeel van de Meeuwencompetitie. Behalve binnen Team Body Results zijn er ook binnen de Meeuwen enkele deelnemers die azen op de eindwinst. Tel daar de overige AV Edammers en de atleten van buitenaf bij op, en alle ingrediënten voor een hardloopspektakel zijn aanwezig.

De laatste editie, in 2019, werd gewonnen door een ontketende Joost Zaunbrecher. Laatste winnaar bij de vrouwen was Sandra Butter. Zij zullen aanstaande zondag hun huid duur verkopen om hun titel te verdedigen. Aike van der Lei, Liz Jonk en Juliette Jonk wonnen respectievelijk de 4,8km, 2,2km en 1km. Nu drie jaar later is eerstgenoemde misschien dé topfavoriet voor de algehele eindwinst.

Bij de jeugdlopen zijn er medailles voor de eerste drie jongens en meisjes. Op de 10 kilometer wedstrijdloop zijn er geldprijzen te winnen in verschillende leeftijdscategorieën. Bij het terrein van AV Edam kunt u gratis parkeren en gebruik maken van de douchegelegenheid. Na afloop is in het clubgebouw de prijsuitreiking. Bent u enthousiast geworden en wilt u graag meedoen? Schrijf u dan voor woensdag 2 november in. Er is geen na-inschrijving! Kijk snel op www.avedam.nl.