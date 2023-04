Algemeen

Zootje eten in de Jozef 2023 weer enorm spektakel Toch blijft het zo dat bepaalde dingen alleen maar “op Volendam” kunnen. Op maar liefst drie plekken tegelijk werd op vrijdag 31 maart het traditionele “zootje eten” georganiseerd. Er waren zo ‘n 200 oudere jongeren naar de Jozef gekomen en naar verluidt was de vraag groter dan het aantal beschikbare plaatsen en daar zal volgend jaar een oplossing voor moeten worden bedacht. Het werd in ieder geval vandaag een geweldige happening met optredens van Jan Dulles, Dubbel Dé, Peppino en Thoom Veerman en Michel de Haan. Omdat er al een tijd bijna geen paling meer te krijgen is, bestaat het zootje tegenwoordig uit stamppot bieten, gekookte aardappelen en kabeljauw filet maar de aanwezigen lieten zich deze lekkernij natuurlijk opperbest smaken. Zonder de bijdrage van vele sponsoren is zoiets groots niet te verwezenlijken en daarom veel dank aan: Stichting Uis Faist, Culicafé de Ontmoeting, Grand Café de Botterwerf, Vishandel Tel, Guijt & Hansen, Mooijer Volendam, Circular/Kras, Vishandel Sier, Vishandel Bilthoven, Volendammer Viscenter Velserbroek, Viswinkel Peter Tol, Vishandel Kerkelanden, Vishandel Kroon, Klaas Leek Groente & Fruit, Schoonmaakbedrijf Succes, De Jozef, Roses & More en natuurlijk alle vrijwilligers in de keukens en in de bediening. Ook het Volendammer Museum wordt bedankt voor het lenen van de kleding voor de bediendes in het Culicafé. |Doorsturen

