FC Volendam weet FC Utrecht op 0-0 te houden

Zwaarbevochten punt in Galgenwaard

Met hangen en wurgen heeft FC Volendam een punt weten te veroveren in de Galgenwaard (0-0). Buiten het gegeven dat doelman Filip Stankovic zijn team er meerdere malen doorheen sleepte, vierde FC Utrecht twee keer een doelpunt, maar werd het beide keren – pas bij de aftrap – uit die vreugdewaan gehaald en werd de goal afgekeurd. In de acht minuten durende extra tijd leek het Utrechtse monument alsnog te ontploffen in extase, maar haalde invaller Robert Mühren de bal van de doellijn. Door Eddy Veerman

Gaetano Oristanio probeert namens FC Volendam Mike van der Hoorn de opbouw te beletten. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

FC Volendam in uitwedstrijden leverde in 2023 nauwelijks rendement op, of zelfs kansen daar op. FC Utrecht leed in de laatste maanden drie thuisnederlagen, waaronder voor de KNVB Beker tegen de amateurs van Spakenburg. Daar lagen kansen voor Volendam, dat weer compleet kon aantreden. In de vijfde minuut veerde de Galgenwaard op bij een hoekschop. Met een katachtige reflex voorkwam Filip Stankovic een vroege openingstreffer. Volendam werd ook twee keer gevaarlijk, via Henk Veerman en Gaetano Oristanio (vrije trap Carel Eiting), maar beide bleken achteraf buitenspel te staan. Veerman dook op het kwartier op achter de defensie van de ploeg waar hij ruim een jaar geleden nog onderdeel van was, maar de spits kreeg de dieptebal van Derry John Murkin onvoldoende onder controle.

Er zat duidelijk spanning op bij een aantal Volendam-spelers, want ook als er niet direct druk werd gegeven, werden ballen simpel ingeleverd. In uitwedstrijden voelt de ploeg van Wim Jonk veel minder vertrouwen dan in eigen stadion. Toch lag er halverwege weer een mogelijkheid, toen Murkin op links opkwam, maar hij wilde de inglijdende Sean Klaiber omspelen en dat lukte niet. In dat laatste slaagde hij even later wel, waarna een scherpe lage voorzet volgde, die net te scherp was voor de meegekomen medespelers.

Toen Volendam weer slordig was met de bal in de kleine ruimte, werd er ook nog eens niet goed verdedigd en kon Utrecht-spits Douvikas ondanks de drukte door het hart worden ingespeeld. Hij kwam vrij voor Stankovic, die zich snel groot maakte en de Griekse topscorer van de 1-0 af wist te houden. Enkele minuten voor rust mocht Eiting gevaar proberen te stichten met een vrije trap. Xavier Mbuyamba kon ook zijn hoofd tegen de bal plaatsen, alleen ontbrak de juiste richting. Op slag van rust was de thuisclub het dichtst bij een doelpunt. In de verdedigende chaos werd de bal van richting veranderd en belandde buiten bereik van Stankovic op de paal. Bart Ramselaar schoot de rebound in, maar Stankovic had andermaal een uitstekende reflex.

Utrecht probeerde na rust van alles om de ban te breken. De domstedelingen dachten al snel op 1-0 te komen, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Die vlag bleef op het uur omlaag, toen de bal over de zijlijn leek en uit de doorlopende aanval werd gescoord. De muziek dreunde door de Galgenwaard, spelers vierden het feestje, terwijl die van FC Volendam zich bij de scheidsrechter en diens assistent beklaagden. Arbiter Martens werd even later naar de zijkant gehaald om de beelden te bekijken en besloot alsnog tot een ‘uitbal’.

Trainer Silberbauer bracht Bas Dost, Volendam wisselde in de 75e minuut voor het eerst toen Daryl van Mieghem naar de kant werd gehaald voor Franco Antonucci. Beide ploeg waren toen bij elkaar dreigend het strafschopgebied binnengekomen. Maar de finesse in de eindpass of in de afronding ontbrak.

In de tachtigste minuut maakte Stankovic weer verschil. Calvin Twigt was onzorgvuldig in de passing en Luuk Brouwers haalde opeens uit; de Servische huurling van Inter Milaan tikte al zwevend de bal over de lat. De 1-0 viel even later alsnog. Daar ging wederom een dubieuze situatie aan vooraf. Bij het verdedigen werd Oristanio op het hoofd geslagen, maar Martens liet doorspelen, terwijl de Italiaan naar het hoofd greep en naar de grond ging. Het schot van invaller Othmane Boussaïd belandde in een carambole, waaruit de bal bij Douvikas kwam en die tikte binnen. Opnieuw Utrechtse vreugde, opnieuw protesten bij Volendam en terwijl iedereen weer klaar stond voor de aftrap, werd scheidsrechter Martens naar de zijkant gesommeerd. En wederom werd het doelpunt afgekeurd, omdat Douvikas in buitenspelpositie stond.