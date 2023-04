Algemeen

Zwanenpaar bouwt nest in grasveldje vóór Nieuw Leven Terwijl moeder zwaan geduldig haar taak als professioneel broedster volbrengt, loopt vader zwaan zenuwachtig heen en weer en speurt de omgeving af als een ware bewaker. Het romantische duo heeft een mooi plekje uitgekozen om hun jonge kroost ter wereld te brengen: een grasveldje aan de Julianaweg, voor de deur van Nieuw-Leven. Het is lente, en dat betekent dat de knobbelzwanen in deze tijd van het jaar druk bezig zijn met het uitbroeden van hun kroost. Slechts één nest per jaar, dus er hangt veel af van deze cruciale periode. Na ongeveer vijf lange weken worden de vijf tot zeven eieren omgetoverd tot prachtige jongen, die door het liefdevolle zwanenpaar met man en macht beschermd worden tegen ongenode gasten.

