Zwarte opbouwspots: gewaagd maar zeer modern

Kijken we naar de trendkleuren op dit moment, dan ontdekken we aardse kleuren, maar zeker ook de opmars van de kleur zwart. Zwart lijkt welhaast het nieuwe wit te worden. Zwart kan ook prima als je op zoek gaat naar opbouwspots. Het geeft een meer industriële look en met zwarte opbouwspots geef je stoere accenten aan je verder rustige interieur. Zwart is ook in Volendam nog steeds een gewaagde keuze, maar het is beslist niet ondenkbaar dat je binnen afzienbare tijd toch veel zwarte opbouwspots aan de dijk kunt ontwaren.

Het gebruik van led verlichting heeft heel erg veel voordelen

De zwarte opbouwspots zijn uiteraard prima geschikt voor het gebruik van led verlichting. Led is het helemaal en heeft ook gewoon ontzettend veel voordelen. Hoewel led verlichting wat duurder is in aanschaf, ben je over de langere termijn toch veel goedkoper uit. Led verlichting gaat namelijk veel langer mee als je het afzet tegen de traditionele verlichting. Het licht werkt meteen en omdat je de verlichting niet snel hoeft te vervangen, is het ook nog eens beter voor het milieu. Reden genoeg dus om te kiezen voor deze verlichting.

Minder grote gaten noodzakelijk dan voor inbouwspots

Het feit dat er wel eens gezegd wordt dat het plaatsen van zwarte opbouwspots heel erg lastig zou zijn, is een fabel. Sterker nog, als je kiest voor inbouwspots dan dienen er grotere gaten te kopen als bij het plaatsen van zwarte opbouwspots. Je kunt de opbouwspots, ongeacht de kleur uiteraard, ook prima aan de wand bevestigen waardoor de toepassingsmogelijkheden van opbouwspots gewoon groter zijn afgezet tegen de inbouwspots.

Kies voor dimbare opbouwspots en creëer altijd de juiste sfeer in je huis

De verschillende uitvoeringen maken het ook een stuk gemakkelijker om juist voor zwarte opbouwspots te kiezen. Je hebt behalve zwart de keuze uit meerdere kleuren en de vormen van de spots zijn ook sterk toegenomen. Een ding is zeker; met inbouwspots creëer je steeds de perfecte sfeer in je huis, zeker als je kiest voor dimbare verlichting. Met dimbare opbouwspots pas je de kleur aan de gelegenheid aan. Wil je lezen of ben je aan het koken? Dan wil je uiteraard feller licht dan wanneer je het vooral sfeervol wilt maken. Het kan allemaal met opbouwspots. En dat allemaal in één handomdraai.

Probeer eens verschillende kleuren te combineren

Zwarte opbouwspots geven elk interieur een stoer accent. Door juist voor zwarte opbouwspots te kiezen houd je het subtiel en geef je meteen die accenten die heel je inrichting dat gewenste stoere accent geeft. Zwart is gewaagd? Klopt, maar probeer eens verschillende kleuren te combineren. Kies voor zwart en wit bijvoorbeeld of varieer met armaturen. Dat is pas gewaagd. Ook Volendam zal er uiteindelijk aan geloven en kiezen voor zwarte opbouwspots. Het is dé trend en iedereen is meteen verkocht als ze eenmaal hangen. Dan wil je nooit meer iets anders en heeft heel je interieur meteen een stoere uitstraling