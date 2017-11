A Walk About Music Edam weer zeer geslaagd

Op zes aparte locaties vond afgelopen zondagmiddag in Edam weer de muzikale ontdekkingstocht plaats met het door Frank van den Berg Producties georganiseerde A Walk About Music.

Dit muziekevenement met optredens van singer/songwriters en bands, trok weer veel muziekliefhebbers aan. De optredens vonden plaats in De Harmonie aan de Voorhaven, in een woning aan de Kapsteeg, De Vermaning aan het J. Nieuwenhuizenplein, Atelier Gea Karhof aan de Bierkade, De Speeltoren en in de trouwzaal van het Stadhuis.

Om 13.45 uur ging AWAM van start. Steeds waren er optredens van een half uur en dan kon men wandelen naar de andere locaties van de optredens. De muziekliefhebbers beleefden er veel plezier aan.