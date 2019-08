Aanhanger gekanteld op de rotonde N247

Dinsdagmiddag rond 15.30 uur vond een eenzijdig ongeval plaats op de rotonde N247 Oosthuizerweg (bij de Grote Kerk) in Edam. Een vrachtwagen met erachter een aanhanger reed over de rotonde. Betonnen platen werden vervoerd.

Vermoedelijk is de zware lading gaan schuiven in de aanhanger, waardoor deze in de bocht op z’n zij kantelde. Hierdoor werd de rotonde versperd. Door de politie werd het autoverkeer om de gekantelde aanhangwagen geleid.

Met behulp van een grote hijskraan werd de aanhanger weer op z’n wielen gezet en de bak erop gehesen. Er ontstond zo een file tot aan de stoplichten bij de Singelweg. Na een oponthoud van ongeveer een half uur, kon de rotonde weer vrijgegeven worden. Gelukkig waren er geen gewonden te betreuren.