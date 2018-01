Aanleg nieuw hemelwaterriool in de Claes Teenxstraat

Vorige week zijn medewerkers van Kok Intra gestart met graafwerkzaamheden in de Claes Teenxstraat te Edam. Hier wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Tevens worden de leidingen van gas en water gelijktijdig vernieuwd. Als eerste worden de buizen en leidingen aangebracht in de Claes Teenxstraat.

Daarna komen de hofjes in de Bouwen Loenstraat, Jacob Tonissenstraat, Claes Boesserstraat, Sijmen Grootstraat en Jan Huibrechtszstraat aan de beurt. Voorlopig zijn de mannen van Kok Intra hier nog wel even aan het werk. De planning is dat de klus 80 werkdagen gaat duren.

Het verkeer zal dus met omleidingen en wegafsluitingen rekening moeten houden.