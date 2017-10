Aanleg van fietstunnel onder de kruising N247/N244

De reconstructie van de kruising van de provinciale wegen N247/N244 door Dura Vermeer, schiet al aardig op en is in de eindfase beland. De stoplichten zijn vorige week geplaatst en reeds in werking.

Onder het wegtalud is een fietstunnel aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden kon het verkeer op deze drukke kruising gewoon doorrijden. Het is de bedoeling dat in de toekomst in het verlengde van de N244 de ontsluitingsweg komt, die aansluit op de Dijkgraaf Poschlaan.

De kruising N247/N244 wordt zo gemaakt dat deze ontsluitingsweg hier op aangesloten kan worden. Er komt ook een vrij fietspad. Om niet de drukke N247 over te moeten steken kunnen in de toekomst de fietsers en wandelaars via de tunnel veilig aan de overkant komen.