Aanpak rotondes kan voor stremming verkeer zorgen

Fietsers hebben momenteel geen voorrang op de rotondes in Volendam, maar dat gaat binnenkort veranderen. Sinds vorige week is men bezig met de rotonde in de Abcoudestraat richting Winkelcentrum De Stient en de Jan Platstraat. Om de werkzaamheden snel en veilig uit te voeren, worden de rotondes afgesloten voor auto’s.