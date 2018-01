Acht nieuwe Nederlanders na Naturalisatieceremonie

In de Raadzaal aan de Schepenmakersdijk te Edam vond woensdagmiddag een Naturalisatieceremonie plaats. Burgemeester Lieke Sievers kon aan 8 inwoners van onze gemeente (3 volwassenen en 5 kinderen) de Bekendmaking van het Nederlanderschap en een Optieverlening overhandigen.

Om 15.00 uur was de ontvangst in de foyer van het Vergadercentrum, waar koffie/thee werd geserveerd. Om 15.15 uur ging het officiële gedeelte van de Naturalisatieceremonie van start. De acht nieuwe Nederlanders werden toegesproken door de burgemeester tijdens dit feestelijke en memorabele samenzijn. Dit vond plaats in de Raadzaal, een plek die midden in de lokale politiek staat.

Na het afleggen van de eed of de verklaring werden de officiële documenten ondertekend door de acht nieuwe Nederlanders en de burgemeester, waarbij zij de pen als aandenken mee mochten nemen. Tevens waren er bloemen en een tasje met presentjes, zoals een boek over Nederlandse gebruiken en een Hollandse vlag.