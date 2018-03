Aftrap Grijs, Groen & Gelukkig bij De Meermin

De Zorgcirkel en IVN Natuureducatie gaan samenwerken binnen het programma ‘Grijs, Groen & Gelukkig’ om het zorgcentrum De Meermin in Edam te vergroenen en een natuurrijk activiteitenprogramma aan te bieden.

Tijdens de feestelijke aftrap op maandag werd onder grote belangstelling de samenwerking bezegeld en toegelicht. Rosemarie van Eijck, zorgmanager van De Meermin gaf uitleg over de plannen. Hierna was er uitleg door Marc Veekamp en Anna Mara Sillevis Smit van IVN Natuureducatie over de plannen en het programma wat geboden wordt. Verder kon Zorgmanager Dick Twisk een certificaat in ontvangst nemen van “Grijs, Groen & Gelukkig”. Onderdeel van het programma is om de tuin een andere (groenere) indeling te geven, zodat deze toegankelijker en opener wordt. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de omwonenden.