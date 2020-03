‘De mensen die besmet worden, kunnen zeker paracetamol krijgen'

Apotheek is voorbereid op langdurige coronacrisis

Arnoul van Mierlo is al twintig jaar actief als apotheker in de Volendamse Herculeslaan. Terwijl de assistent-apothekers het gezicht van de zaak zijn, is hij de drijvende kracht op de achtergrond. In de twintig jaar dat hij in Volendam werkt, maakte hij niet eerder een vergelijkbare situatie mee als de coronacrisis. ,,Een aantal jaar geleden hadden we te maken met de Mexicaanse griep. Dat was ook een groot wereldprobleem. De overheid verdeelde toen het anti-griepmiddel ‘Tamiflu’ over alle apotheken van het land. Dat medicijn lag hier toen ongebruikt in de la. De Mexicaanse griep zorgde gelukkig voor weinig problemen. Dat was de laatste keer dat er sprake was van een pandemie. Ik denk dat het coronavirus er voor Nederland zwaarder inhakt”, vertelt Arnoul.

Door Laurens Tol

Door een bericht dat onlangs in het AD verscheen, is in heel Europa de neiging ontstaan om paracetamol te hamsteren. In dat artikel stond dat er gevreesd werd voor een tekort aan het farmaceutische product. Volgens Arnoul is deze angst niet terecht. ,,India is zo’n beetje de tabletfabrikant van de wereld. Dit land maakte bekend dat van een aantal chemische stoffen niks meer geëxporteerd wordt. Paracetamol was één van de stoffen die op deze lijst stonden. Er is toen verwarring ontstaan over of het hierbij ging om de chemische stof paracetamol, of het kant-en-klare product. Veel mensen sloegen daardoor aan het hamsteren. Dat is niet nodig, want wij kunnen voldoende leveren van het product. We hebben wat extra ingeslagen.”

‘Het zou mij niet

verbazen als straks de

paracetamol op Marktplaats

staat voor dertig euro’

Ook als het coronavirus zou toeslaan in Volendam, zou dat volgens Arnoul geen problemen opleveren met de toevoer van paracetamol. Zelfs een langdurige crisissituatie kunnen de apotheken aan. ,,De mensen die besmet worden kunnen zeker paracetamol krijgen. We merkten van de week ook hier in Volendam dat men heel veel van het product hamsterde. Daarom zetten we het een beetje op rantsoen. Dat wil zeggen dat men per persoon nog twee doosjes paracetamol kan kopen. Het moet niet zo zijn dat alles straks bij vijf families thuis ligt en mensen die het echt nodig hebben zonder zitten. Het zou mij niet verbazen als straks de paracetamol op Marktplaats staat voor dertig euro per doosje. Dat is natuurlijk niet wenselijk.”