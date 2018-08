Avondkaasmarkt zeer druk bezocht

Het Kaasmarktenseizoen in Edam zit er bijna op. Woensdag 22 augustus is de laatste in een rij van 9 kaasmarkten, welke door Don Bijl, de burgemeester van Purmerend als eregast geopend wordt. De Edamse Kaasmarkten, die sinds 1989 weer gehouden worden op het Jan Nieuwenhuizenplein bij de Kaaswaag, zijn een ware toeristische attractie geworden.

Deze zomer zijn de kaasmarkten steeds met prachtig zonnig weer gehouden Een grote groep van ruim 100 vrijwilligers is alle weken in de weer geweest om dit evenement opnieuw te doen slagen. Zaterdag 11 augustus was de Avondkaasmarkt. Ook deze werd zeer druk bezocht. In het centrum van Edam stonden vele kramen van standwerkers opgesteld en belangstellenden uit de wijde omgeving kwamen een kijkje nemen. Het zorgde voor een gezellige nering en de terrassen zaten bomvol. De eregast die de Avondkaasmarkt opende was de acteur Bram van der Vlugt.