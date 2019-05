Begrafenis in Volendam tot 1.000 euro duurder dan Purmerend

Een begrafenis in de gemeente Edam-Volendam is duurder dan in de gemeente Purmerend. Het verschil loopt op tot ruim 1.000 euro per graf. Dat blijkt uit een rondgang van Uitvaartverzekering.nl.

De site raadpleegde cijfers van de Monuta grafkostenmeter.



In Edam-Volendam kost een algemeen graf 1.608 euro bij een looptijd van 10 jaar. Voor dat geld wordt de overledene begraven met maximaal twee anderen. In Purmerend liggen de kosten voor hetzelfde graf honderden euro’s lager.

Hierbij kan men kiezen uit vier goedkopere begraafplaatsen:

1. Gemeentelijke begraafplaats in Wijdewormer: 1.137 euro

2. Gemeentelijke Oude begraafplaats aan de Purmerweg: 1.153 euro

3. Gemeentelijke Nieuwe begraafplaats aan de Nieuwstraat: 1.153 euro

4. Gemeentelijke begraafplaats Purmerland: 1.205 euro

Ook voor particuliere graven, waarbij de overledene een eigen graf krijgt, liggen de kosten lager in Purmerend. Het verschil kan dan oplopen tot ruim 1.000 euro. Aan de gemeentelijke begraafplaats in Edam betalen nabestaanden 3.319 euro aan grafkosten voor een particulier graf met een looptijd van 20 jaar.

In Purmerend kan het een stuk goedkoper. De grafkosten in deze gemeente liggen tussen de 2.251 en 4.902 euro, afhankelijk van de gekozen begraafplaats. De begraafplaats Purmerland is in deze het meest voordelig: 2.251 euro voor een looptijd van 20 jaar.

Uitvaartverzekering

Grafkosten kunnen worden gedekt middels een begrafenisverzekering. Bij het afsluiten of aanpassen van zo’n verzekering kan het handig zijn de grafkosten in de regio uit te zoeken. Op die manier zorgt men ervoor dat de dekking precies toereikend is.

Soms is het voordeliger om voor de begrafenis uit te wijken naar een gemeente in de buurt.