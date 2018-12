Benjamins zingen Kerstliederen in De Meermin

Het is al enkele jaren een mooie traditie dat de Benjamins van De Zangertjes van Volendam de bewoners van verzorgingshuis De Meermin in Edam komen opwarmen voor het komende Kerstfeest. Woensdagmiddag werden door de jongste koorleden onder leiding van dirigente Marjan Runderkamp en Barbara Koning-Pool als begeleidster, enkele kerstliederen gezongen.

De piano werd bespeeld door Frank Keijzer. Om 14.30 uur namen de kinderen plaats op het podium en o.a. “Wij komen tezamen”, “Nu zijt wellekome”, ,,’t Is geboren het Goddelijk Kind” werden gezongen. De senioren in de zaal zongen de nummers mee. Het zorgde voor een gezellig sfeertje in de zaal en het optreden, dat een half uurtje duurde, was zeer geslaagd en werd enorm gewaardeerd.