Jolanda Smit: ‘Klanten blij maken, dát is waar je het voor doet’

‘Binnen een uur bij Keuken Kampioen was ik verkocht’

,,Wij hebben de mooiste baan die er bestaat”, klinkt Jolanda Smit-Jonk (57) enthousiast. ,,21 Jaar geleden kwam ik hier werken en nog iedere dag ga ik met ontzettend veel plezier naar mijn werk.” Op het visitekaartje van de Volendamse staat onder het kopje functieomschrijving ‘keukenadviseur’, maar eigenlijk doet die term haar beroep tekort. ,,Ik ben van a tot z betrokken bij de realisatie van prachtige keukens. Vanaf het moment dat de klant vrijblijvend bij ons naar binnen stapt tot het moment waarop de keuken gemonteerd wordt. En onder meer door het adviseren, ontwerpen en het maken van offertes is mijn beroep enorm veelzijdig. Ik zou het iedereen kunnen aanbevelen”, doelt Jolanda op de zoektocht van Keuken Kampioen om meer personeelsleden uit Volendam en omgeving te werven.

Door Kevin Mooijer





Ruim 21 jaar geleden werd Jolanda gebeld door Kees Plat – de toenmalige eigenaar van C&K Keukens – met de vraag of ze geïnteresseerd was in een functie bij zijn bedrijf. ,,Ik werkte voor die tijd al bijna twintig jaar in de viswinkel en ik had mijn twijfels of ik het in me had om binnen korte tijd keukenspecialist te worden. Kees vertelde dat zijn bedrijf over werd genomen door Keuken Kampioen en dat die overname gepaard ging met de zoektocht naar extra personeel.” Om Jolanda een duidelijk beeld van de functie te kunnen bieden stelde Kees haar voor een dagje mee te komen draaien. ,,Ik had niets te verliezen en het idee sprak me zeker aan. Ik besloot het te doen. En al die jaren later ben ik Kees nog steeds dankbaar dat hij me die kans geboden heeft. Binnen een uur bij Keuken Kampioen was ik verkocht, en dat gevoel heeft me nooit meer verlaten.”

‘We zijn op zoek

naar nieuwe collega’s

binnen alle disciplines.’

De grootste uitdaging van haar functie vindt Jolanda om van een bezoeker een klant te maken. ,,Nadat ik ongeveer twee jaar voor Keuken Kampioen werkte trof ik een echtpaar van rond de zestig jaar. Meneer had zijn toekomstige keuken tot in detail uitgetekend. Ik had inmiddels de nodige ervaring opgedaan als het ging om keukens ontwerpen en naar mijn mening haalde hij met zijn ontwerp niet het meeste uit de mogelijkheden. Ik stelde voor om ook een ontwerp te maken voor de perfecte keuken, uiteraard met inachtneming van de stijlvoorkeuren van het echtpaar. Meneer vond het niet nodig, hij was er immers al uit: zijn ontwerp zou het worden. Mevrouw was echter wel benieuwd naar mijn ideeën. ‘Er leiden immers meer wegen naar Rome’, zei ze. Bij onze volgende ontmoeting koos het echtpaar voor mijn ontwerp én heb ik de daaropvolgende jaren keukens mogen ontwerpen en leveren voor hun hele familie. Dat zijn mooie situaties waar je als keukenadviseur een hoop voldoening uithaalt.”

,,We zijn inmiddels 21 jaar en ik weet niet hoeveel keukens verder, maar ik ga nog iedere dag met veel plezier naar mijn werk. Een groot deel van mijn functie bestaat namelijk uit het blij maken van mensen”, lacht de Volendamse. ,,Vroeger was de keuken een ondergeschoven kindje achter een dichte deur. Tegenwoordig is de keuken een eyecatcher in de woonkamer. Vooral bij nieuwbouwwoningen wordt de keuken vaak ontworpen voordat de rest van de stijl van de woonkamer bekend is. In hedendaagse woningen is de keuken vaak het stralende middelpunt. En ik heb de mooie functie om die keukens te ontwerpen.”

‘Binnen een uur

bij Keuken Kampioen

was ik verkocht,

en dat gevoel heeft

me nooit meer verlaten.’

Regelmatig mag Jolanda het indrukwekkende Keuken Kampioen assortiment aan dorpsgenoten tonen. ,,Veel Volendammers weten ons te vinden, het is ten slotte maar een ritje van tien minuten”, lacht ze. ,,Ik weet nog goed dat ik een keer op een terras op de Volendamse dijk zat en ik om me heen keek. Ik telde maar liefst tien mensen waar ik een keuken aan had verkocht. Ongelofelijk, toch? Ook heb ik voor mijn hele familie keukens mogen ontwerpen, word ik geregeld via Facebook benaderd door mensen uit de regio die interesse in een nieuwe keuken hebben en word ik zelfs op straat aangesproken. Het is altijd een welkome bevestiging van je werk als je na het leveren van een keuken nog even wordt aangesproken door de klant. Zo ontstaan de leukste, meest onverwachte gesprekken.”

De realisatie van iedere keuken gaat gepaard met de nodige uitdagingen, maar om een keuken voor mensen uit je eigen woonomgeving te ontwerpen is volgens Jolanda nog nét even spannender. ,,Als keukenadviseur probeer je de smaak en wensen van de klant in kaart te brengen en daar voeg je op basis van je eigen kennis en ervaring praktische of leuke elementen aan toe. Dat kan tot uiting komen in het ontwerp van de keuken of bijvoorbeeld door toevoeging van een kleurencombinatie of een bepaald type materiaal op een keukenmuur. Zo is iedere keuken uniek. En als je eenmaal in het vizier hebt wat dé perfecte keuken voor de klant is en je hebt een mooi 3D-ontwerp gemaakt, dan breekt de tijd aan voor het meest spannende aspect van mijn baan. Wanneer de klant dan net zo enthousiast blijkt als ik, is mijn missie geslaagd. Klanten blij maken, dát is waar je het voor doet.”

‘In hedendaagse woningen

is de keuken vaak het

stralende middelpunt.’

Jolanda hoopt binnenkort meerdere collega’s uit de regio te mogen verwelkomen bij Keuken Kampioen. ,,Toen ik hier begon beschikte Keuken Kampioen over acht winkels, nu zijn dat er vijftig. We hebben het ongelofelijk druk en zijn daarom op zoek naar nieuwe collega’s voor alle disciplines. We zoeken keukenadviseurs, gastvrouwen en monteurs voor deze regio.” Nieuwe collega’s worden bij Keuken Kampioen intern opgeleid. ,,Door middel van een interne opleiding en een aantal dagstages binnen het bedrijf leer je de fijne kneepjes van je nieuwe vak, uiteraard in combinatie met ervaring opdoen op de werkvloer. Als je net als ik keukenadviseur wilt worden, dan word je op onze eigen academie opgeleid om te leren ontwerpen, je krijgt er commerciële vaardigheden en je doet er productkennis op. De korte opleiding is voor een groot deel online te volgen, maar uiteraard worden er ook lesdagen op locatie gegeven. Uiteindelijk krijg je een officieel diploma en kan je aan de slag als keukenadviseur. Ik zou zeggen, kom gezellig een keer langs bij ons in Purmerend. Kom even sfeer proeven en kom kennismaken met je nieuwe collega’s. De cappuccino staat klaar.”

Enthousiast geworden en wil jij onderdeel zijn van de leukste keukenafspraak van Nederland? Reageer dan snel via keukenkampioen.nl/vacatures

Keuken Kampioen Purmerend

Einsteinstraat 6

1446 VG Purmerend

0299 462 420