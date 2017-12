Boomplantdag voor groep 7 ‘t Kofschip op De Broeckgouw

De Nationale Boomfeestdag wordt elk jaar op de derde woensdag in maart gehouden. Voor de leerlingen van groep 7 van ’t Kofschip was er dinsdagmorgen een extra Boomplantdag.

Samen met meester Ruud Slinger, trokken ze er om 8.30 uur samen met Carlos Veerman van de gemeente op uit naar het nieuwe fietspad tussen de Noorderhaaks en de Klaverbank. Dit pad is de toekomstige doorgaande route voor fietsers tussen de Keetzijde en naar de Zeedijk.

Hier zijn samen met medewerkers van de afdeling Onderhoud & Beheer in totaal negentig prunussen geplant. Wethouder Wim Runderkamp was ook present. Hij sprak de jongens en meiden toe en hielp mee met het planten van de eerste boom.