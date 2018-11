Brand in woning door oververhitte wasdroger

Woensdagmorgen om 8.55 uur moest de brandweer uitrukken naar een woning op de Standerdmolen in Edam. Door oververhitting van een wasdroger was er brand in de woning ontstaan. In korte tijd was de brandweerwagen ter plekke en met de waterspuit gingen de brandweerlieden het vuur te lijf.

Na korte tijd kon het sein brand meester gegeven worden. Om de rookwolken uit de woning te krijgen werden de ramen en deuren open gezet voor de ontluchting. De uitgebrande wasdroger werd naar buiten getild. Er was brand-, roet- en waterschade in de woning. Ook een tweede brandweerwagen kwam ter plekke, maar deze manschappen hoefden niet in actie te komen. Gelukkig waren er geen gewonden bij deze woningbrand, alleen materiële schade.