Braziliaanse salsaband en Simon Keizer op de Kaasmarkt

De Edamse Kaasmarkt werd woensdag geopend door Simon Keizer (van het duo Nick & Simon). Ook de Braziliaanse salsaband Fanfara Aigos de Holambra was present in Edam. Zij liepen al spelend vanaf het stadhuis naar de Kaasmarkt en trokken veel bekijks. Gerro de Boer als voorzitter van de Edamse Kaasmarkten opende de zesde Kaasmarkt van dit seizoen die weer veel publiek trok. Ook burgemeester Lieke Sievers was present.