Burgemeester brengt felicitatiebezoek aan 60-jarig bruidspaar Visser

Burgemeester Lieke Sievers bracht vrijdagmorgen een felicitatiebezoek aan het diamanten echtpaar Visser-van den Bosch, in hun woning aan de Weerenstraat 16 te Edam. Een bloemstuk had de burgemeester voor het 60-jarige paar meegenomen, dat nog opvallend gezond van lijf en leden is. Willem Visser (81) en Corrie van den Bosch (80) komen oorspronkelijk uit Amsterdam en kwamen later in Alkmaar, Heerhugowaard en Egmond aan Zee te wonen.