Burgemeesters bezoeken steden Eerste Vrije Statenvergadering

Woensdag 16 mei jl. bezochten burgemeester Kolff van Dordrecht en burgemeester Verhoeve van Oudewater de steden die van 19 tot en met 23 juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Sta-tenvergadering in Dordrecht.

Edam is een van deze steden en beide burgemeesters werden door hun collega Lieke Sievers ontvangen in de historische raadszaal van het Stadhuis Edam. De Eerste Vrije Statenvergade-ring is een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis, tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Burgemeester Kolff nodigde zijn collega's ook persoonlijk uit om op 19 juli 2018 bij de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht aanwezig te zijn.