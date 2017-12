Cheque uitgereikt bij opening van Het Geheim van Edam

Afgelopen vrijdag vond de heropening plaats van restaurant ‘Het Geheim van Edam’. Het bekende restaurant in hartje Edam is letterlijk uit zijn jasje gegroeid en verhuisd naar het pand van Drogisterij de Graaf. Na een grondige metamorfose is het pand omgetoverd tot een prachtig restaurant op een unieke locatie aan de Dam (Damplein 7).