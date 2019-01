DBC Open Huis: Masterclasses zaterdagochtend 9 februari

Na het succes van afgelopen jaar organiseert het Don Bosco College ook dit jaar weer de Open Huis Masterclasses. Waar het Open Huis (op donderdagavond 7 februari) gericht is op ‘van alles een beetje doen’, gaat het bij de Masterclasses juist om ‘van een beetje alles te doen’. Groep 8 leerlingen die zich aanmelden, krijgen de unieke kans om bij drie verschillende vakken echt de diepte in te gaan.

Doordat de leerlingen die drie vakken achter elkaar krijgen, geeft de ochtend een goed beeld van het Don Bosco College en hoe het er op een normale schoolochtend aan toe kan gaan. Voor elk niveau (VMBO BK, VMBO GT, Havo en VWO) worden er drie verschillende Masterclasses aangeboden. De groep 8 leerlingen en hun ouders zijn erg enthousiast over deze ochtend. ‘Had ik zelf maar mee kunnen doen’, was een van de reacties van een ouder van afgelopen jaar.

Schrijf snel in op: www.donboscocollege.com want het aantal deelnemers voor de Masterclasses is beperkt. Meekomende ouders (niet verplicht) krijgen een voorlichting over het eerste jaar en kunnen vervolgens met leden van de ouderraad in gesprek gaan over diverse onderwijsthema’s.

Masterclasses zaterdagochtend 9 februari van 10.00 uur - 12.30 uur.

Kun je op zaterdagochtend niet komen? Kom dan naar het gewone Open Huis op donderdagavond 7 februari vanaf 18.45 uur.