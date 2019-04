Fotowedstrijd

De lente op de foto

We zijn al een paar dagen onderweg in de lente van 2019 en wat zijn de voorjaarskleuren prachtig. De heerlijke frisse ochtenden en unieke zonsondergangen. Nieuw leven in de weide en de lucht… fantastische decors om vast te leggen met uw camera.

Wij zijn op zoek naar de mooiste foto’s binnen de grenzen van de gemeente Edam-Volendam. Dus ook Middelie, Kwadijk, Hobrede, Oosthuizen, Warder en Eterheim. Dus stof uw prachtige camera en lenzen af en ga op pad!

Een professionele jury bestaande uit Piet Blaauw (foto Blaauw), Jan Tuijp (BZN) en René Schilder (NIVO) zal de inzendingen beoordelen en hieruit de mooiste kiezen. Voor de winnaar wacht een fotocursus bij Foto Blaauw en een prominente vermelding in abonneekrant de Nivo. De beste drie inzendingen krijgen hun foto op groot formaat afgedrukt en ingelijst.

U kunt uw inzending uploaden (en voorzien van een stukje tekst) via: www.nieuw-volendam.nl of https://www.nieuw-volendam.nl/fotowedstrijd Voor de lente fotowedstrijd hanteren we ± een maand inzendtermijn (in dit geval tot uiterlijk zondag 5 mei). De winnaars krijgen daarna persoonlijk bericht.



Voorwaarde is dat de foto is gemaak binnen de gemeente, door een inwoner van de gemeente en in het jaar 2019.

Lente, zomer, herfst, winter

Ieder jaargetij heeft zo zijn charmes en daarom zullen de zomer, herfst en wintereditie ook aan bod komen. Om alvast te noteren in uw agenda:

Lente NU - 5 mei

Zomer 1 - 30 juni

Herfst 1 - 30 sept

Winter 1 - 31 dec