‘Omgeschoolde docenten maken het verschil voor de klas’

De Triade: een warm bad voor onverhoopte leerkrachten

Niet iedere docent op De Triade had na de middelbare school ook daadwerkelijk de droom om leerkacht te worden. Lekker met je handen werken, de vrijheid van het ondernemerschap en de dag spenderen in de buitenlucht, dát waren de dromen. Of bijvoorbeeld de handen uit de mouwen steken in het bedrijfsleven en als kapster of interieurverzorgster aan de slag gaan. Met die insteek begonnen de hoofdpersonen uit dit artikel hun carrière, maar zet de klok een paar jaar vooruit en ze stonden ineens voor de klas. En dat doen ze nog altijd. Met ongelofelijk veel passie en succes inspireren ze dagelijks de leerlingen van De Triade.





Ooit startte ze op de LTS als interieurverzorgster. Toen er nood aan de man kwam werd ze gevraagd om een paar lesjes op te vangen. Wendy Guijt-Steur draaide er als creatieveling haar hand niet voor om. Ze bleek een natuurtalent, een geboren docente. Maar als je voor de klas wilt staan heb je natuurlijk wel de juiste papieren nodig. Ondanks dat dat feit Wendy de nodige zenuwen bezorgde, slaagde ze met vlag en wimpel en is ze inmiddels zelfs uitgegroeid tot het vrouwelijke boegbeeld van de onderbouw technieklessen. Op de vraag of ze ooit spijt heeft gehad van de carrièreswitch, reageert ze in geheel Volendamse stijl: ,,Nee, gek! Werken met deze leerlingen is het mooiste dat er is!”

Frank Tuip had nooit bedacht dat hij voor de klas zou komen te staan. Lesgeven was meer wat voor zijn broer. Maar nu staat ook Frank te schitteren voor de klas. ,,Nadat ik door omstandigheden noodgedwongen moest stoppen met mijn werk als stukadoor, werd ik door mijn schoonvader Jan Zwarthoed ‘Troet’ op een vacature bij De Triade gewezen. Ik ben gelijk gaan kijken en mocht een paar dagen meelopen. Ik werd blij verrast, want wat bleek? Ik vond het een stuk leuker dan ik had gedacht. Zo nu en dan mis ik het stukadoren nog wel eens, maar ik heb op De Triade écht mijn draai gevonden. Iedere dag is anders en dat maakt het ontzettend leuk!”

Twee jaar terug besloot Mark Hildering de overstap naar het onderwijs te maken. Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben gewerkt werd Mark benaderd door De Triade. ,,Drie jaar geleden werd ik door Sander Middelbeek geattendeerd op een vacature wiskunde”, herinnert de Volendammer. ,,Hij adviseerde me contact op te nemen met directeur Jeanine van Schendel. Diezelfde middag nog volgde een goed gesprek. De omstandigheden om de overstap te maken waren perfect. Vanaf de eerste keer dat ik door de deur van De Triade stapte voelt het als thuis. Ik mag nu dagelijks met jongeren werken in een veilig omgeving. Beter wordt het niet.”

Kees Plat en Josien Smit-Worp hebben dit jaar de overstap gemaakt. Kees werkte als timmerman in de bouw en zijn vrouw Diane was al werkzaam bij De Triade. Bij het ontstaan van een vacature dacht Diane gelijk aan haar man, maar hoe stond Kees er destijds zelf in? ,,Diane stuurde me een screenshot van de vacature. Ik was aan het werk, en eigenlijk overviel het me wel. Maar ik wilde toch wel een keer meelopen.” Kees is blij dat hij de sprong in het diepe heeft gewaagd. ,,Het was natuurlijk even wennen om vanuit de bouwwereld naar het onderwijs over te stappen, maar het gaat me al beter af en ik vind het iedere dag weer hartstikke leuk.”

Nadat ze jaren als kapster bij Looking Good heeft gewerkt, maakte Josien eerst de overstap naar Madame Tussauds in Amsterdam, waar ze verantwoordelijk was voor de looks en het onderhoud van de beelden. Toch ging het kriebelen, want was dit niet het moment om te gaan doen wat ze eigenlijk altijd al wilde? ,,Mijn kinderen zijn nu iets ouder, waardoor ik meer vrijheid kreeg. Zo ontstond de mogelijkheid om verder te leren.”

Josien startte haar onderwijscarrière in het basisschoollokaal en daarbij met de opleiding tot instructeur technische beroepsonderwijs. Geen makkelijke overgang als je jaren niet in de schoolbanken hebt gezeten. ,,Ik moest er best wel weer even inkomen. Thuis was het ook wennen dat ik me af en toe terug moest trekken achter de computer.” Spijt heeft Josien niet. ,,Bij De Triade zit ik helemaal op mijn plek. Ik ga elke dag vol van energie naar school!”

,,De overstap naar het docentschap maken is niet makkelijk, vooral niet omdat er ook een studie voor nodig is”, aldus directeur Jeanine van Schendel. ,,Bovendien is niet iedereen geschikt om voor de klas te staan. Wendy, Frank, Mark, Kees en Josien hebben het toch maar even gedaan. Zij maakten de overstap terwijl ze jaren niet hadden gestudeerd, terwijl ze thuis een gezin hadden én nog werkten. Daarom ben ik extra trots op deze toppers. Ze hebben voor het onderwijs gekozen, zijn er vol voor gegaan en zijn stuk voor stuk uitgegroeid tot fantastische leerkrachten!” Overweeg je dezelfde overstap te maken? Neem dan contact met Jeanine op via detriade@atlascollege.nl.