De Triade ontvangt Zilveren Schaal

S.G. “De Triade” heeft de Zilveren Schaal ontvangen van het Voedingscentrum omdat het assortiment in de schoolkantine gezonder is geworden. Het aanbod van eten en drinken voor leerlingen voldoet nu aan de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

De Triade wil een gezonde school zijn. Bij een gezonde leefstijl hoort gezonde voeding. Het aanbod in de kantine is nu hiermee in overeenstemming gebracht. Eerder al werd het schoolplein van De Triade rookvrij en kwamen er gratis watertappunten voor leerlingen.