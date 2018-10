DEEN-bingo in De Meermin in kader van de Nationale Dag van de Ouderen

Door Peter Rosner (bedrijfsleider van DEEN Supermarkt in Edam) en Ria Kok (hoofd caissière) was een leuke activiteit bedacht voor de bewoners van verzorgingshuis De Meermin in Edam. In verband met de Nationale Dag van de Ouderen hadden zij een leuke lokale actie opgezet, namelijk een bingo en tombola in de activiteitenruimte van De Meermin.