Demonstratie van BelevenisTafel

In de Edamse bibliotheek vond afgelopen maandag een demonstratie van de BelevenisTafel plaats. Arjan Kraijo van Onwijs legde uit wat de mogelijkheden zijn van deze verplaatsbare tafel.

Het belangrijkste kenmerk van de BelevenisTafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijke activiteiten uitvoeren. Er is software beschikbaar voor diverse leeftijden en doelgroepen. Het BelevenisMenu bevat twaalf applicaties, met nadruk op samen doen, geheugentraining, breintraining, spelletjes, communicatie, het verleden beleven en muziek van vroeger. Daarnaast is er nog de mogelijkheid van een fotomenu en een prikkelmenu.