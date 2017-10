Doe-Museum in de Piramide voor Sint-Maarten

Groep 8 van basisschool de Piramide Edam heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een project, genaamd Doe-Museum. Alle leerlingen hebben werkstukken gemaakt van hun idolen. Dat zijn vnl. mensen uit de geschiedenis. Aan de idolen werden doe-opdrachten gekoppeld, die de bezoekers van het Doe-Museum konden uitvoeren.

De opbrengst van dit project is bestemd voor de heropbouw van Sint-Maarten. De opening werd donderdag verricht door wethouder Vincent Tuijp, die vol bewondering de fraaie werkstukken en stands in de school bewonderde tijdens een rondgang, nadat het lint was doorgeknipt.

Ook veel ouders en andere belangstellenden kwamen ‘n kijkje nemen in de Piramide. Zij konden aan meer dan 30 activiteiten deelnemen.