Donateursconcert Koninklijk Edams Fanfarecorps

In de theaterzaal van De Singel vond zondag vanaf 15.00 uur het jaarlijkse donateursconcert van het Koninklijk Edams Fanfarecorps (nu ook wel genoemd het Seniorenorkest) plaats. Verheugend is te noemen dat het corps er enkele nieuwe leden bijgekregen heeft.

Onder leiding van dirigent Dim van den Berge werden de muziekstukken uitstekend gespeeld door de corpsleden. Er was veel animo voor dit concert want de zaal was helemaal gevuld met fanfareliefhebbers. Verschillende muziekstukken werden door het K.E.F. gespeeld.

Na de laatste noten was er een welverdiend applaus van het dankbare publiek voor dirigent Dim van den Berge en de fanfarecorpsleden na een mooie en luisterrijke middag.