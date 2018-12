Doopsgezinde kerk bomvol tijdens Nut-lezing van Suzanna Jansen

Het Nut Departement Edam organiseerde woensdagmiddag in de Doopsgezinde Kerk aan het Jan Nieuwenhuyzenplein te Edam een boeiende lezing over “Het Pauperparadijs” door Suzanna Jansen. Dit is de titel van het boek over een familiegeschiedenis, dat door Suzanna Jansen geschreven is.

Daarin beschrijft ze vijf generaties van haar familie. Daarbij stuitte de schrijfster op een verborgen stuk Nederlandse geschiedenis. Er was veel animo voor deze lezing, want de Doopsgezinde Kerk zat afgeladen vol. De vele belangstellenden zaten boeiend te luisteren naar deze lezing over het heropvoedingskamp in Drente en Amsterdam-Noord tijdens de crisisjaren. Ook deze activiteit van ’t Nut Edam was zeer geslaagd.